Трамп добивается встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава Белого дома намерен встретиться с северокорейским лидером этой осенью, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Трамп в ноябре планирует посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, а затем совершить небольшое азиатское турне, в ходе которого возможна встреча с Ким Чен Ыном.

Президент США хочет возобновить диалог с Северной Кореей и убедить лидера КНДР отказаться от своей ядерной программы. Тем не менее, американские СМИ, эксперты и американские чиновники не ожидают от переговоров лидеров двух стран значительного прогресса.

Ранее Трамп намеревался проговорить с Ким Чен Ыном в 2025 году, но тогда в Пхеньяне дали понять, что предметного разговора не получится.