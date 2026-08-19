"Я отправилась в никуда": Марина Федункив объявила об отъезде

27 августа Марина Федункив отметит круглую дату. Известной артистке исполнится 55 лет.

В честь юбилея популярная актриса дала интервью. Она призналась, что пришла к дате совершенно счастливой, все ее мечты сбылись, есть любимая работа, любимый мужчина и обожаемый ребенок. А ведь этого всего могло и не быть, если бы когда-то Марина не приняла революционное решение - бросить надежное место и отправиться в путешествие, которое ничего не гарантировало.

"Конечно, это труд, когда ты работаешь в режиме нон-стоп, соглашаешься на все возможные проекты. Где-то наглость - доказываешь, что лучше тебя не найти. Смелость - я уехала из Перми в Москву в тот момент, когда у меня был стабильный доход, а я отправилась в никуда за своей мечтой. Везение - в первую очередь на людей, которые поверили в меня", - перечислила Федункив.

А летом 2021 года вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе артистки на 13 лет. Юмористка забеременела от молодого супруга и в 53 года сама родила сына. Счастливые родители назвали мальчика Теодором в честь деда и до сих пор не показывали малыша общественности. "Мы с мужем предпочитаем оставлять личное личным - только нашим. Когда ты постоянно на виду, хочется, чтобы было что-то, что принадлежит только вам. Для нас это и родительство в том числе", - объяснила Марина.

По словам актрисы, благодаря сыну она узнала, что такое абсолютная любовь. "Материнство пробудило во мне еще больше нежности, сделало меня сентиментальной, ранимой, тревожной и самой счастливой. Как будто началась совершенно другая жизнь - наполненная смыслом", - отметила артистка.

Свой юбилей Марина Федункив намерена отметить тихо, без грандиозного праздника, в кругу семьи, передает "КП".

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