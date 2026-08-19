Камилла Паркер-Боулз сделала полное боли заявление о больном раком Карле III

Король Карл III уже больше двух лет борется с раком. Когда монарх узнал о страшном диагнозе, Букингемский дворец не понимал, как поступить. Ранее столь личная информация о правителях держалась в строжайшей тайне.

Несколько недель советники Карла III обдумывали проблему и искали выход. Все это время Камилла Паркер-Боулз очень сильно переживала из-за необходимости скрывать диагноз короля. Жена Карла III посещала благотворительный центр поддержки больных раком вскоре после того, как она узнала о состоянии короля. В тот момент Камилле хотелось поделиться своей бедой, но она была обязана молчать.

"Я помню, как пришла в Maggie’s вскоре после того, как королю поставили диагноз. В тот момент это было большой тайной. Это было довольно трудно. Я почти что-то сказала, но, знаете, я почувствовала, что это было неподходящее время. Я смотрела на всех этих страдающих людей и их родственников, и, думаю, это ещё сильнее заставило меня осознать, насколько важны такие места", — поделилась королева.

Как пишет Daily Express, Паркер-Боулз посетила онкоцентр 31 января 2024 года — всего за пять дней до того, как Букингемский дворец объявил, что у Карла III злокачественная опухоль, и он начнёт регулярное лечение.

"Раньше это никогда по-настоящему не касалось меня лично, а потом внезапно тебе говорят, что у твоего мужа диагностировано заболевание, и ты думаешь: боже мой, я разговаривала со всеми этими людьми, а теперь я сама должна помогать заботиться о своём бедном муже и пытаться во всём разобраться", — рассказала Камилла.

Сегодня 77-летний Карл III продолжает лечение. Однако после того, как сразу после постановки диагноза он почти на три месяца приостановил публичные мероприятия, король вновь полностью погрузился в работу. В частности, монарх совершил весьма напряжённые поездки в Австралию, Канаду и США, продолжая при этом выполнять регулярные обязанности и участвовать в мероприятиях в Великобритании.

В декабре прошлого года король сообщил "хорошие новости" о состоянии своего здоровья. В личном обращении он сказал, что регулярность лечения теперь может быть существенно сокращена. При этом Карл III не считается находящимся в ремиссии или полностью выздоровевшим.