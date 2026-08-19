Самая любимая женщина Прохора Шаляпина: певец тратит на нее миллионы и держит в тени

Прохор Шаляпин на вершине популярности. Заработанные деньги известный певец вкладывает в недвижимость. А вот личную жизнь артист пока так и не устроил.

Певец, по его словам, впервые женился в 18 лет, причем его избранница была старше. Когда случился развод, неизвестно, однако в 2013 году Прохор Шаляпин во второй раз пошел под венец. На сей раз его супругой стала предпринимательница Лариса Копенкина. Через пару лет супруги оформили развод, однако остались в хороших отношениях. Третьей официальной женой певца стала владелица сети адвокатских контор Татьяна-Клаудиа Дэвис. В 2021 году влюбленные поженились в Лас-Вегасе, однако вскоре избранница артиста умерла от осложнений, вызванных ковидом.

В новом интервью артист высказался о своих женщинах. Ларису Копенкину, утверждает Прохор Шаляпин, он любил. "Калашникова - красивая, добрая девушка, но у нее есть минусы. Она иногда шла напролом и порой бестактно себя вела. К Цымбалюк-Романовской я тепло относился, но все же больше как к другу. Пытался влюбиться, но не получилось. И уже пять лет, как нет Тани Дэвис. Представляешь, пять лет назад у нас была свадьба в Вегасе. Мы до сих пор с родителями Тани на связи. Они говорят: "Наша жизнь остановилась после смерти дочери, мы не живем, мы просто существуем", - сообщил артист.

Однако о самой любимой женщине Шаляпин предпочитает лишний раз не говорить. Он тратит на нее миллионы и держит в тени. Это его мама. Несколько лет назад Прохор купил ей квартиру и перевез из Волгограда в Москву.

"Она и отчим - мои самые близкие люди. Я их поддерживаю, люблю искренне, переживаю за них. Они недавно ездили отдыхать в Сочи, я им купил путевку на десять дней. Сейчас мы с мамой вообще в одном доме живем, просто в разных подъездах", - признался Шаляпин "КП".

Певец мечтает о детях. По его мнению, когда у человека есть большое имущество, деньги, возможности, то "дети нужны". "Даже если они вырастут неблагодарными. Считаю, чтобы не разочаровываться, просто ничего не надо ждать от людей. Даже от самых близких", - заключил исполнитель.

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