США переходят к экономическому давлению на Иран

Дональд Трамп распорядился приостановить контакты переговорной группы с Ираном. США переходят от военной операции к экономическому давлению на исламскую республику.

О смене тактики уже уведомили союзников, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. В Тегеране в ответ заявили, что добиться дополнительных уступок все равно не выйдет. Одновременно Трамп пригрозил разбомбить Оман. Главе Белого дома не нравится, что султанат договаривается с Ираном о совместном управлении судоходством в Ормузском проливе. Страны уже близки к сделке. Вашингтон к участию не пригласили.

Кипят страсти и на другом направлении ближневосточного конфликта. Израиль строит место казни для террористов - виселицу, рядом с которой разместят смотровые кабинки для родственников жертв. Своеобразную презентацию провел министр нацбезопасноти Итамар Бен-Гвир, известный радикальными взглядами.

В марте депутаты одобрили законопроект о смертной казни. "За" проголосовал и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Противники инициативы уверены, что закон направлен исключительно против палестинцев.