Собянин: Сразу несколько промышленных разработок представили в Москве за полгода

Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, за первую половину этого года объёмы производства выросли уже более чем на 12 процентов.

Хорошие результаты показывают лидеры отрасли - аэрокосмические предприятия, компании по выпуску радиоэлектроники, медицинских изделий, лекарственных препаратов. За полгода в столице появилось 15 новых крупных высокотехнологичных промышленных объектов. На них создано более семи тысячи рабочих мест.

Передовые решения московских компаний востребованы во всей России. Только за полгода в столице представили сразу несколько инноваций.