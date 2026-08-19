Партия "Новые люди" приступила к проверкам камер видеофиксации в рамках Всероссийской общественной программы "Честные дороги". В Липецке представители объединения осмотрели мост на выезде из города и дорожные камеры, на которые годами жалуются автомобилисты.

В этом районе власти установили ограничение скорости 30 километров в час под предлогом ремонта. Как утверждают местные жители, работы идут с перерывами и конкретных сроков завершения нет. Поток машин большой. И ежедневно водителям приходят штрафы за превышение скоростного режима.

"Мы подготовили обращение на имя мэра города, главы администрации, на имя ГАИ, о том, чтобы эту камеру - изменить её режим работы. Будем делать это во всех городах. Липецк, здесь очень люди любят свой город. Давайте думать о безопасности, а не о том, как сделать фактически дороги платными", - отметил Владислав Даванков, заместитель председателя ГД, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди".