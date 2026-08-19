Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение 4-летней Карины Грызуновой из Саратова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 4-летней Карины Грызуновой из Саратова. Её историю мы рассказывали накануне.

Девочка из последних сил борется с острым миелоидным лейкозом - раком крови. После тяжелейших курсов химиотерапии организм ребёнка очень ослаблен. И единственное спасение - срочная пересадка костного мозга. Но без дорогостоящих сопроводительных препаратов операция невозможна. И благодаря вам вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна наша поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!