Украинские силовики накрыли преступную группу с чиновниками офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду пришли с обысками к замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой. Об этом сообщили местные СМИ.

Ранее в НАБУ сообщили, что проводят спецоперацию против преступной организации. В нее, по данным силовиков, входят действующий и бывший депутаты Верховной рады, а также сотрудники офиса Владимира Зеленского.

Другие подробности пока не приводятся.

По данным "РБК-Украина", в деле фигурируют депутат Верховной рады Вадим Столар и бывший депутат Максим Микитась.