"Это похуже, чем химия": Симоньян раскрыла подробности лечения от рака

Маргарита Симоньян уже около года борется с раком. О своей болезни журналистка сообщила в эфире шоу Владимира Соловьева в 2025 году. Глава RT перенесла несколько курсов химиотерапии, но продолжает работать и даже написала книгу.

В сентябре выйдет биографический роман Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости". В произведении Маргарита рассказала всю правду о жизни с Тиграном Кеосаяном. Книгу журналистка писала в перерывах между лечением. Порой, у Маргариты не было сил поднять руку, но когда становилось лучше, она продолжала печатать свою историю.

"Весь январь была лучевая терапия, и мне было ни до чего. А в феврале началась побочка — лучевой дерматит. Это похуже, чем химия. Я не могла сказать „мама“, не то что писать.. Только в конце февраля вернулась к тексту и за весну дописала книгу", — призналась журналистка.

Симоньян понимает, что сейчас на ней вся семья — дети, старенькая мама Тиграна, поэтому сдаваться нельзя. Кстати, почти все главы книги Маргарита согласовывала с Лаурой, мамой Кеосаяна, только одну — последнюю главу она не смогла прочитать свекрови, да и сама с трудом осилила редактуру этого момента. Настолько сильной была боль от утраты.

"Остальные я по многу раз сама перечитывала, показывала свекрови, родным, друзьям — чтобы потом поправить неточные моменты. Но эту главу Лаурочке, маме Тиграна, не читала и не допущу, чтобы она когда-нибудь ее увидела. И сама читала тот страшный фрагмент только один раз и сразу под запись для аудиокниги. Читала небольшую главу часа два, потому что постоянно рыдала. И в какой-то момент мне даже стало плохо так, что друзья хотели скорую вызывать", — вспоминала Маргарита в беседе с 7Дней.

Напомним, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян были счастливы вместе около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга. В конце 2024 года Кеосаян попал в больницу с тяжелой пневмонией, он пережил клиническую смерть и девять месяцев провел в коме. В сентябре 2025 года 59-летнего режиссера не стало.