"На глазах у жениха": медведь утащил из палатки девушку и съел ее

Медведь загрыз до смерти молодую россиянку на Алтае.

Инцидент произошел на туристической базе "Исток", куда 29-летняя Снежана приехала отдыхать со своим женихом. Влюбленные решили поставить палатку на берегу реки Бия. Около часа ночи 19 августа к ним в жилище залез медведь: он разорвал палатку и утащил девушку в лес. Жених и другие отдыхающие попытались отбить девушку у медведя, но тщетно – зверь вел себя агрессивно и никого к себе не подпускал.

"Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась", - рассказали в экстренных службах ТАСС.

В администрации Артыбашского сельского поселения подтвердили, что пострадавшая девушка скончалась. Сейчас решается вопрос о введении комендантского часа - в последние недели на Алтае и в первую очередь в Турочакском районе участились случае выходов медведей к людям.