В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре автомобили "поплыли"

Мощные дожди не покидают Хабаровский край. Сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре. За ночь в городе выпала почти месячная норма осадков.

Затоплены улицы и дворы. По городу практически невозможно передвигаться. Автомобили буквально плывут по дорогам, на отдельных участках движение остановлено. Некоторые машины глохнут в гигантских лужах. Последствия непогоды устраняют аварийные бригады. Специалисты следят и за уровнем реки Амур, за сутки он поднялся на десять сантиметров.

Похожая обстановка и в Хабаровске. На одной из улиц автомобиль полностью ушёл под воду, доставали его с помощью крана. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся до выходных. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.