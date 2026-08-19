Врачи спасают госпитализированного "Электроника" Владимира Торсуева

Сегодня, 19 августа, распространилась информация, что звезда фильма "Приключения Электроника" Владимир Торсуев попал в больницу. Журналисты выяснили детали.

Так, репортеры сумели дозвониться до самого Владимира Торсуева, чтобы узнать, что происходит. 60-летний актер успокоил общественность, заявив, что госпитализация у него плановая.

"Все-таки мне уже 60 лет. Знаете такую шутку: " Если после шестидесяти лет ты просыпаешься и у тебя ничего не болит - значит, ты уже умер". Ну вот и у меня были нюансы по здоровью, врачи решили полностью обследовать", - заявил Владимир Торсуев "КП-Новосибирск".

По словам артиста, медики его "полностью "просветили" и разбираются, что происходит.

А вот SHOT утверждает, что Владимир Торсуев попал в больницу из-за проблем с печенью и в настоящее время находится под капельницами.

Артиста привезли в больницу ночью из-за жалоб на боли в районе печени. При этом близкие рассказали, что ранее Владимир вместе с братом-близнецом Юрием страдали от проблем с алкоголем. Артисты даже кодировались от зависимости, но в последнее время вновь выпивали. Госпитализация продлится несколько дней.

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