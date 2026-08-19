Олимпийский чемпион Никита Крюков: в Москве для спорта есть все

Москвичи стали активнее заниматься спортом. На это обратил внимание российский лыжник, олимпийский чемпион Никита Крюков.

По его мнению, в Москве для спорта есть буквально все, столицу даже можно назвать спортивной Меккой. Крюков убежден, что главное — не лениться, выходить из дома и заниматься.

"Для этого не нужно много времени. Вы можете увидеть меня на пробежке даже в 5 утра. Я таких сумасшедших в хорошем смысле людей нередко встречаю. Люди бегают и рано утром, и до позднего вечера – даже в 11 часов. Когда у меня рождались дети, я, например, бегал с коляской. Мне это не мешало", - заявил он в интервью aif.ru.