Трагедия Владимира Конкина: "До последнего выдоха я стоял на коленях перед ее постелью"

Владимиру Конкину 19 августа исполнилось 75 лет. Артиста, подарившему зрителю образы достойных, благородных и совестливых персонажей, обожает вся страна. Вот только в реальной жизни Конкин мог проявлять себя совсем не как его герои.

Будущая звезда советского кино появилась на свет в Саратове. Его рождению предшествовала трагедия. Родители Володи потеряли первого ребенка в результате болезни и решили спешно родить второго как бы "на замену". Над младшим сыном Любовь и Алексей Конкины буквально тряслись – чтобы на этот раз с наследником ничего не случилось.

Мальчику были созданы все условия. В школе его освободили от труда и физкультуры, все свободное время родители водили его по театрам и музеям. Когда ребенок проявил интерес к актерскому мастерству, его тут же записали в театральную студию. После школы он отправился учиться в Саратовское театральное училище. Впрочем, как признавался позже сам артист, особого счастья от происходящего он не испытывал – чувствовал, что вся забота будто бы предназначалась не ему, а умершему старшему брату.

Тем не менее путь к славе у юноши оказался быстрым. Первый успех пришел уже в 24 года – тогда вышел фильм "Как закалялась сталь" с участием Владимира. Затем случился знаменитый детектив "Место встречи изменить нельзя", где Конкин сыграл Шарапова. Потом отбоя от предложений уже не было, артист стал настоящей звездой.

При этом с личной жизнью молодой человек определился еще до оглушительной славы. В 1971-м он женился на дочери классной руководительницы Алле. В браке на свет появились трое детей: мальчики-близнецы Святослав и Ярослав и дочка София. Вместе супруги провели 39 лет. Но было ли это время счастливым? Поговаривали, что Алле Львовне приходилось регулярно закрывать глаза на интрижки избранника. Тот не пытался прятаться и заверял, что легкие увлечения просто необходимы ему для работы – мол, тогда в кадре горят глаза.

"Я видел, как она переживает и мне приходилось ее утешать. Но я не понимаю, как можно работать с партнершей, которой не увлечен чуточку, если по сюжету это необходимо. Хотя, с другой стороны, я не был ханжой, честно вам признаюсь, да я и сейчас не ханжа", – признавался актер.

Поклонницы тоже не давали Владимиру прохода: присылали ему письма, караулили у служебного входа, бросались на шею. На это супруга Конкина старалась смотреть с пониманием. Ведь Владимир все-таки ценил ее преданность и всегда подчеркивал, что никакой успех и большие деньги не изменили того, что Аллочка для него – одна-единственная.

Конечно, женщина была рядом с возлюбленным, когда в апреле 2009 года ему потребовалась сложная операция на сердце. Она плакала и молилась, чтобы все прошло благополучно. Так и случилось, вот только переживания ударили по здоровью самой Аллы Львовны. Уже через год, весной 2010-го, она умерла от рака.

"До последнего выдоха я стоял на коленях перед ее постелью. Но до того момента я боролся и верил, что мы справимся, мы и это переживем", – делился болью Конкин.

Через десять лет, в 2020 году, в жизни артиста случилась новая трагедия. Таинственно погибла его дочь София, которой было всего 32 года. Молодая женщина, которая отлично умела плавать, утонула в бассейне фитнес-клуба. Согласно результатам экспертизы, к печальному исходу привел целый ряд факторов. У Софии обнаружилось несколько непростых хронических заболеваний, а перед посещением бассейна она выпивала спиртное… По версии медиков, все произошло именно в таком порядке: сначала женщине стало плохо и она начала терять сознание, а уже потом нахлебалась воды.

Однако Конкин уверен, что в этой версии множество нестыковок. Он требовал следователей пересматривать дело, а потом подал в суд на спортклуб, потребовав от учредителей 11 миллионов рублей в качестве компенсации. По словам Владимира, деньги он хотел отдать внучке – дочери погибшей Софии. При этом опекуном девочки Конкин становиться не захотел (состояние здоровья не позволило) и сейчас о ней заботятся дальние родственники из Санкт-Петербурга. Опекунство потребовалось, так как папа малышки находится в розыске.

Чем громче становилось дело, тем больше странных деталей в нем появлялось. В суде артист утверждал, что был очень близок с Соней, всегда помогал ей и теперь очень страдает, но в окружении погибшей женщины утверждали, что еще в 15-летнем возрасте она ушла из дома и жила отнюдь не роскошно.

В адрес отца негативно высказался и Ярослав, который не общается с Конкиным уже больше десяти лет. Мужчина уверен, что все публичные переживания актера – не более чем способ напомнить публике о себе. По словам Ярослава, в реальной жизни Владимир Алексеевич вел себя с родными жестоко: мог позволить себе поднять руку на беременную жену, изводил ее длительными романами на стороне, любил выпить и с детьми вел себя абсолютно холодно. А однажды и вовсе пытался застрелить собственного сына.

В тот день Ярослав и Соня пришли к отцу домой, а тот не захотел открывать дверь и ответил грубостью. Конкину-младшему стало так обидно за себя и за сестру, что он попытался попасть внутрь через окно и вразумить родителя.

"Я могу ночевать хоть на вокзале. А как же София? Меня это подорвало тогда. Просто все то унижение, которое я терпел всю свою жизнь, вскипело. Я не выдержал, полез по лестнице стучать в окно. А он достал травматический пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел. Знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете? Чудом он меня не застрелил. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь", – рассказывал Ярослав в эфире "Пусть говорят".

Верить Конкину-младшему или нет – поклонники гадают по сей день. Им нелегко смириться с мыслью, что внутри у их любимца с внешностью интеллигента может скрываться настоящий мрак.