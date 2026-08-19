Актрисе Людмиле Хитяевой 96 лет: единственного сына потеряла, во внуках разочаровалась

Людмила Хитяева была одной из самых востребованных актрис Советского Союза. Самые известные фильмы с ее участием — "Тихий Дон", "Стряпуха", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Русское поле".

А меж тем 15 августа ей исполнилось 96 лет. Она отказалась от грандиозного торжества. Вместо этого легендарная актриса проводит время на даче и наслаждается каждым днем. В беседе с журналистами Людмила Хитяева отметила, что чувствует себя нормально.

"Поговорила с несколькими друзьями. В данный момент сижу на балконе и читаю журнал. Рядом роскошная яблоня, небо, Истра течет, Москва‑река. Идет огромный белый пароход, играет музыка. Красота! Я сижу и наслаждаюсь жизнью", - заявила Хитяева Teleprogramma.org.

Отметим, что три года назад известная артистка потеряла единственного сына. Наследник звезды советского кино умер в 69 лет от сердечной недостаточности. Актриса не смогла смириться с утратой. Она закрылась от мира. Людмила Ивановна фактически стала затворницей, даже с внуками артистка не желает видеться, потому что разочаровалась в них.

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