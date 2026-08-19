"Голодный и обиженный": что спровоцировало медведя, убившего туристку на Алтае

Медведя, который вытащил и разорвал туристку на Алтае, мог провоцировать запах еды из палатки.

Такое предположение в беседе с РИА Новости высказала сотрудник Алтайского заповедника Татьяна Клименко.

"Может быть, он голодный, обиженный был, поэтому полез в палатку", - сказала она.

В свою очередь бывший егерь экстрим-кордона на Алтае Сергей Усик предположил, что медведь пришел к людям "уже с поехавшей крышей". Медведи с нормальной психикой обычно опасаются людей, боятся громких выстрелов.

"Парень (жених - прим. ред.) кричал, включал фары машины, прибежавшие егеря и участковый стреляли, но зверь не боялся. Почему его сразу не застрелили, мне пока непонятно", - рассказал бывший егерь в беседе с изданием "Толк".

Трагедия произошла около часа ночи 19 августа на туристической базе "Исток" в Турочакском районе Республики Алтай. Медведь забрался в палатку, где отдыхала 29-летняя Снежана со своим женихом. Хищник вытащил девушку из палатки и унес в лес. Там он объел все ее конечности и прикопал. Жених и другие отдыхающие попытались отбить девушку у медведя, но тщетно – зверь вел себя агрессивно и никого к себе не подпускал.

Убитая была мастером спорта России по пауэрлифтингу. Данные о месте ее работы разнятся: ТАСС со ссылкой на новосибирский главк МЧС пишет, что девушка была сотрудницей ведомства, РИА Новости со ссылкой на алтайский главк МЧС утверждает, что она не работала в министерстве чрезвычайных ситуаций. Местное издание NGS.ru пишет, что погибшая работала секретарем в одном из судов Новосибирска.

Власти Артыбашского сельского поселения ввели режим повышенной готовности. МВД и прокуратура начали проверку.

В правительстве Алтайского края после случившегося выдали дополнительные лицензии на отстрел медведей. Ранее СМИ писали, что прибывшие на спасение девушки полицейские "стреляли в воздух, ссылаясь на запрет выстрелов по цели в черте населенного пункта". Медведя звуки выстрела не испугали.