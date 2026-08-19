Дочь Асмус и Харламова осталась без волос

Единственная дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова преобразилась. Популярная актриса призналась, что поначалу была категорически против, но потом приняла ее решение.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Кристина Асмус показала, как сейчас выглядит ее 12-летняя дочь Анастасия, которую она родила от юмориста Гарика Харламова. Девочка осталась без длинных волос, а некоторые пряди выкрасила в розовый цвет.

"Раньше я как безумная тряслась над волосами дочки. Меня буквально бросало в жар от мысли любого срезанного сантиметра. А уж покраситься даже понарошку - ни в коем случае. Вдруг сразу по наклонной пойдет? Сейчас - пусть делает как хочет, пусть пробует и экспериментирует. На раздумья после ее вопроса у меня уходит примерно нисколько. Как вам новый образ? Там еще скрытое окрашивание внутри", - сообщила Асмус.

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В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Анастасии. По их мнению, новая стрижка и окрашивание ей очень подходят. Также они успокоили Кристину Асмус, отметив, что полученный результат оказался выше всяких похвал.

Ранее Кристина Асмус дала понять, что мечтает о втором ребенке. На своем дне рождения она буквально не отходила от беременных подруг. "Так, ну я следующая)) Фотки с беременными сделала, животы их нагладила, на стульях посидела, из стаканов их попила, теперь сижу, жду второго. Или надо было еще что-то сделать?" - с юмором спросила Асмус.

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