"Устал и хочет освободиться": что на самом деле происходит между принцем Гарри и Меган Маркл

В браке принца Гарри и Меган Маркл назрели проблемы. Уже не секрет, что герцог Сассекский разочаровался в Америке и всеми силами пытается вернуться домой, но его жена напротив, смогла найти свое призвание и стать успешной именно в США.

Гарри посетил Великобританию в прошлом месяце и должен улететь в Лондон в сентябре. По данным Daily Express, принц "устал и хочет освободиться" на фоне предполагаемой напряжённости в его браке с Меган Маркл.

По словам королевского биографа Эндрю Лоуни, герцог Сассекский хочет проводить больше времени в Великобритании, поскольку супруги начинают двигаться в разных направлениях. Эксперт уверен, что Гарри и Меган "уже не ладят так хорошо, как раньше".

Лоуни рассказал журналистам, что младший сын короля осознал, что его жена "манипулировала им". Биограф также утверждает, что Меган "надеется заработать много денег", тогда как Гарри "потерял ко всему этому интерес и хочет оставить после себя наследие".

"Он хочет вернуться к своему наследию", — заявил эксперт.

По слухам, сейчас принц готовит большую речь. Гарри намерен публично принести извинения отцу и брату, он раскаивается, что вылил на них столько грязи в своих мемуарах "Запасной".