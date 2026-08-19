Более 4 тысяч кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму

Более четырёх тысяч кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму по федеральному и одномандатным округам. Статистику сегодня представила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Особое внимание члены комиссии уделяют избирательной кампании, которая определит руководителей восьми регионов страны. Утверждены 39 претендентов.
Кроме того, идёт активная подготовка к выборам в заксобрания. Зарегистрированы уже почти 18 с половиной тысяч кандидатов. На заседании также обсудили работу механизма "Мобильный избиратель" и системы электронного голосования.
"Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления уже подали 1 572 100 избирателей. Как я всегда говорю: "Пока я говорю, уже этих заявлений очевидно больше". Продолжается подача заявлений для голосования по месту нахождения. Коллеги, я прошу активно информировать об этом наших граждан, чтобы все знали, уезжающие куда-либо, что у них есть такая возможность - в любом случае проголосовать", - отметила Элла Памфилова.