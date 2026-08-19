Более 4 тысяч кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму

Более четырёх тысяч кандидатов зарегистрированы на выборы в Госдуму по федеральному и одномандатным округам. Статистику сегодня представила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Особое внимание члены комиссии уделяют избирательной кампании, которая определит руководителей восьми регионов страны. Утверждены 39 претендентов.

Кроме того, идёт активная подготовка к выборам в заксобрания. Зарегистрированы уже почти 18 с половиной тысяч кандидатов. На заседании также обсудили работу механизма "Мобильный избиратель" и системы электронного голосования.