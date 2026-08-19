Укреплять экономический и промышленный потенциал страны призвал сегодня председатель КПРФ Геннадий Зюганов в ходе поездки в Тульскую область.

В Новомосковске лидер компартии посетил крупнейшее в России предприятие по выпуску наукоёмких химических продуктов собственной разработки. Их используют в разных отраслях и поставляют почти в 50 стран.

Перед тем, как осмотреть производство, делегация возложила цветы к мемориалу сотрудникам завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также Геннадий Зюганов отметил важность поддержки промышленности со стороны государства.

"Требуется изменение финансового экономического курса и мощная поддержка всей промышленности, без чего мы не справимся с трудностями и вызовами, которые брошены нашей стране, когда натовцы и англосаксы объявили войну русскому миру. Нам надо укреплять мощь своей экономики, промышленности и создавать благоприятные условия", - отметил Геннадий Зюганов, председатель КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме.