Владислав Головин призвал включить информационную безопасность в школьную программу

Противник ежедневно пытается влиять на сознание российских детей, поэтому в школьную программу нужно включить уроки по информационной безопасности. С таким предложением выступил лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Владислав Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Головин - герой России, ветеран СВО, знаменитый боец с позывным "Струна". Был на передовой с самого начала - командовал группой спецназа морской пехоты. Освобождал Мариуполь. Головин признался, что в опасных ситуациях думал о близких и о Боге. Для бойцов старался быть примером. И рассказал, почему носил на фронте красный рюкзак.

"Я всегда говорю, что к врагу повернут лицом. Я не поворачиваюсь к нему спиной, чтобы показать, какой у меня модный рюкзак. И для него лямка на плече не настолько ярко выражена. А вот для моих боевых товарищей это как раз был хороший ориентир", - рассказал Владислав Головин.