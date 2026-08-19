Собянин: Восстанавливаем дома и больницы в ЛНР и ДНР по московским стандартам

Московские специалисты за последние годы восстановили ряд зданий объектов здравоохранения в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

В Луганске модернизировали поликлинику, амбулаторный корпус, женскую консультацию и здание стерилизационного отделения детской клинической больницы. Также отремонтировали клинику в городе Счастье.

В Донецке провели реконструкцию трех корпусов крупнейшего медучреждения города: поликлиники, диагностического центра и отделения кардиохирургии. До конца года в Луганске планируют завершить реконструкцию четырехэтажного корпуса больницы площадью почти 4 тысячи квадратных метров.

Восстанавливают несущие конструкции, ремонтируют крышу, фасад, заменят окна, двери, полы, модернизируют инженерные коммуникации. В больнице появится приемное отделение и современный операционный блок.