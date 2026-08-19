Незаконный оборот драгметаллов пресекли московские полицейские

Незаконный оборот драгоценных металлов пресекли столичные полицейские. Задержаны четверо подозреваемых. У них изъяли более пяти килограммов золота, серебра и палладия.

Общая стоимость металлов составила свыше 18 миллионов рублей. По предварительным данным, злоумышленники закупали различный радиоэлектронный лом. А потом в офисе на Окружном проезде извлекали из него детали, содержащие благородные металлы.