Более 24 тысяч IT преступлений зафиксировали в столице с начала года

Более 24 тысяч IT преступлений зафиксировано в Москве с начала этого года. Схемы разные. Но все ведут к одному необходимому мошенникам действию - назвать код из СМС. Именно так злоумышленники получают доступ к госуслугам и другим важным приложениям.

Трудно сохранять спокойствие, когда на другом конце провода требуют немедленных действий. На это попадались даже самые осторожные - сообщали мошенникам код.

"Лежу в больнице, после реанимации, смс-ка и звонок, якобы из Пенсионного фонда, вам там нужно сделать всякие разные пересчеты. Звоню детям и говорю, знаете, вот так и так. Взрослая тетенька так вот лопухнулась. Знать надо, что ни Пенсионные фонды, ни Сбербанк, ни госуслуги никогда вам сами не звонят и ничего подобного не предлагают", - рассказала Людмила Мясоедова, общественный советник в Восточном Дегунино.

Как противостоять психологическому давлению и не попасться на уловки злоумышленников, рассказывают сотрудники полиции и "Московской безопасности". В этот раз они встречались с общественными советниками северного округа столицы.

"Все схемы про то, что тебя отделяют от близких, что тебя торопят, что решение нужно принять сию секунду. И понятно, что, когда мы находимся в спокойном состоянии, никто и не подумает повестись на, казалось бы, банальные уловки мошенников. Но когда тебе в моменте говорят, что сейчас твоему близкому будет плохо или сейчас ты потеряешь все сбережения, накопленные за жизнь, ты, естественно, реагируешь иначе, отключается критическое мышление", - пояснила Екатерина Шерчалова, начальник пресс-службу ГКУ "Московская безопасность".

Поэтому главное: немедленно положить трубку, успокоиться и только потом действовать. И если раньше правилу - никогда не разговаривать с незнакомцами - учили детей, то теперь оно не менее актуально и для взрослых.

"Мне сын сказал: "Так, мама, не подходи больше никогда ни к каким незнакомыми номерам". Все. И вот я теперь не подхожу. Просто двери не открываю вообще. И не подхожу, не спрашиваю, кто там. Кому надо, все дают повестки, присылают в почтовые ящики повестки. Это важно. Никто не пойдет тебе в дверь стучать", - рассказала Наталья Захарова, общественный советник Хорошевского района.

На встрече обсудили и мошенническую "новинку" - дипфейки. Звонит вроде бы кто-то из близких, голос его кажется знакомым, но вызов идет с другого номера. При этом человек просит сделать нечто странное - например, перевести быстро деньги. Это серьезный повод насторожиться. Положить трубку и перезвонить человеку по известному телефону. А если это видеозвонок - попросить сделать его необычное движение. Программа не успеет подстроиться, и обман будет раскрыт.