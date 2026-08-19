Родившая от Козловского Акиньшина показала фигуру: люди ахнули

В мае Оксана Акиньшина родила сына актеру Даниле Козловскому. А теперь известная актриса выложила фотографию, на которой продемонстрировала фигуру.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Оксана Акиньшина опубликовала снимок, где показала себя в обтягивающей одежде. Короткий светлый топ и черные легинсы подчеркнули подтянутую фигуру актрисы.

Интернет-пользователи ахнули. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. По их мнению, Оксана Акиньшина находится в прекрасной форме. Сложно представить, высказались они, что недавно актриса родила четвертого ребенка.

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Напомним, что в апреле появились слухи о тайной свадьбе 39-летней Оксаны Акиньшиной и 40-летнего Данилы Козловского. Роман знаменитостей длится уже больше пяти лет, а в мае пара объявила о рождении ребенка.

Мальчика назвали Лео. Для Козловского он стал вторым ребенком. От модели Ольги Зуевой у актера есть дочь Ода Валентина, которая с рождения живет с мамой в США. А для Оксаны Акиньшиной Лео стал четвертым ребенком.

Козловский не скрывает, что именно он больше времени проводит с Лео. Актер признался, что скорректировал свой рабочий график, чтобы выполнять отцовские обязанности. При этом артист подчеркнул, что появление младенца не отвлекает, а, напротив, дает дополнительную мотивацию работать лучше.

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