Собянин: Москва укрепляет статус индустриального центра страны

Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны. Как рассказал Сергей Собянин, в прошлом году столичные производители увеличили выпуск продукции на 4,7 процента, а за первые шесть месяцев этого года объемы производства выросли уже на 12,5 процента.

Всего в Москве работает свыше 4700 тысяч промпредприятий. В число ключевых отраслей столичной промышленности входят радиоэлектроника, электромобилестроение, аэрокосмическая, медицинская и фармацевтическая отрасли, а также пищевая.