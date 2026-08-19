Алина Загитова покинула Россию с женихом, которого от всех прячет

Алина Загитова покинула Россию и отправилась в отпуск. Олимпийская чемпионка отдыхает в Турции. При чем на пляже спортсменка нежится не одна, а с женихом, которого тщательно скрывает от посторонних глаз.

На своей странице в соцсети Алина делится яркими фото с морского побережья. В основном, фигуристка демонстрирует свою идеальную фигуру. На одних снимках она в коротеньком белом платье, а на других уже в ярком сарафан с сочным цветочным принтом. Одно остается неизменным — обворожительная улыбка Загитовой.

"Смотришь на это небо, ловишь теплый ветер и понимаешь: все действительно круто, когда ты в хорошей компании", — подписала одну из фотографий Алина.

Это взволновало поклонников чемпионки. Народ гадает, кто же развлекает Загитову в отпуске. На одном из фото можно рассмотреть симпатичного мужчину в солнцезащитных очках и панаме. Кадр намекает на романтическое путешествие с женихом, которого Алина упрямо скрывает от любопытных взглядов.

Напомним, что фигуристке приписывают роман с бизнесменом Артемом Чечихиным. Но Загитова не комментирует эти домыслы. "Скажу так: личное — не публичное", — заявила Алина на VK Fest, когда ее в очередной раз забросали вопросами об избраннике.