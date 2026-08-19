Путин созвонился с лидером Мали

Двусторонние отношения России и Мали сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и президент переходного периода республики Ассими Гойта. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе африканского государства.

Глава Мали выразил Москве признательность за существенную поддержку в вопросах укрепления безопасности республики. В частности, в борьбе с международным терроризмом. Условлено и далее координировать усилия по обеспечению стабильности в регионе.

Также лидеры России и Мали обсудили развитие контактов на различных уровнях и расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.