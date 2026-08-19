Беременная шестым ребенком Наталья Водянова явилась на похороны и напугала народ

Наталья Водянова вышла в свет. Известная российская модель явилась на похороны в Париже.

Супермодель пришла проститься с легендарным французским визажистом Оливье Эшодемезоном. Он был одним из наиболее известных представителей французской индустрии красоты. Несколько десятилетий он посвятил работе в мире макияжа, а в 2000 году стал креативным директором по макияжу Дома Guerlain. До этого Эшодемезон успел поработать в других известных проектах, сформировав репутацию человека, оказавшего заметное влияние на представление о французской красоте и элегантности.

Проститься с 84-летним визажистом пришли друзья, коллеги, близкие. Не осталась в стороне и Наталья Водянова. Для выхода в свет модель выбрала закрытое платье с мелким цветочным принтом. Свободный наряд не смог скрыть уже весьма большой живот Натальи.

Поклонники в Сети испугались. Некоторые фанаты сочли, что Водяновой рожать "со дня на день", и высказали мнение, что модели лучше находиться поближе к дому, а "не разъезжать по разным мероприятиям". Впрочем, сама Водянова, очевидно, чувствует себя достаточно хорошо, чтобы появляться на публике и общаться с людьми.

Вот и на похоронах Наталья улыбалась присутствующим, разговаривала с ними и даже приветствовала объятием некоторых людей, отмечает Woman.ru. Сопровождал ее супруг Антуан Арно.

Отметим, что у Водяновой будет дочь. Для нее это уже шестой ребенок. Напомним, что модель родила троих старших детей от британского аристократа Джастина Портмана. Самый старший ее сын, Лукас, с отличием окончил Брауновский университет. 20-летняя дочь Натальи Нева и 19-летний Виктор продолжают учиться в престижных заграничных колледжах. От второго мужа Антуана Арно Водянова родила сыновей Максима и Романа, им сейчас 12 и десять лет соответственно.

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