В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В Хорватии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве "Северных потоков". Это гражданин Украины, сообщили в генпрокуратуре Германии. Подробности опубликовали журналисты нескольких немецких изданий.

Мужчина - профессиональный водолаз. По версии следствия, именно он вместе с соучастниками прикрепил взрывчатку к трубопроводам на глубине чуть менее 100 метров. А ранее в составе группы лиц по поддельным документам арендовал яхту, на которой и вышел в море.

Фигуранта передадут ФРГ, где продолжится расследование. Напомним, в России это преступление квалифицируют как акт международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.