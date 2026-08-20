Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня вы можете быть заметнее, смелее и креативнее обычного. Не упускайте шанс проявиться: идея, образ, пост или разговор могут привлечь к вам нужное внимание.

Тельцы

Дом сегодня становится вашим местом силы. Ужин, свечи, уютная деталь или спокойный вечер с близкими помогут почувствовать, что счастье складывается из простых вещей.

Близнецы

Вы можете фонтанировать идеями и удачными словами. День подходит для коротких поездок, разговоров, переписок и мелких дел, которые легко сдвигаются с места.

Раки

Звезды могут напомнить о денежной теме приятным образом. Если появится поступление, скидка или возможность купить желанную вещь, выбирайте то, что порадует именно вас.

Львы

Солнце и Меркурий в вашем знаке дают уверенность. Смело заявляйте о планах, напоминайте о себе и показывайте, что вы готовы действовать, а не просто ждать момента.

Девы

Сегодня лучше немного замедлиться и услышать себя. Ответы на важные вопросы могут прийти сами, если не торопить мысли и не забивать паузы лишней информацией.

Весы

Венера в вашем знаке зовет к красоте, людям и приятным встречам. Не оставайтесь в одиночестве, если душа просит общения, прогулки или лёгкого летнего выхода.

Скорпионы

На работе вы можете видеть цель особенно четко. Сложный разговор или задача получится лучше, если говорить спокойно, по делу и не пытаться все контролировать.

Стрельцы

Луна переходит в ваш знак и зовет к новым впечатлениям. Наметить поездку, выбрать маршрут, открыть карту или подумать об обучении сегодня будет очень кстати.

Козероги

Финансовые вопросы и общие дела потребуют включенности. Не переживайте раньше времени: сегодня можно найти простое и аккуратное решение там, где все казалось запутанным.

Водолеи

День подходит для теплых разговоров и романтики. Даже короткая встреча, сообщение или честный диалог могут сделать отношения ближе и спокойнее.

Рыбы

Организм просит заботы и мягкого ритма. Йога, расслабляющий душ, прогулка или ранний вечер без перегрузки помогут восстановить силы и настроение.