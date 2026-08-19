Собянин: Около станции "Санино" МЦД-4 сформируют новую улично-дорожную сеть

О развитии улично-дорожной сети и улучшении связанности районов Москвы рассказал мэр Сергей Собянин. В мессенджере Мах он отметил, что это один из приоритетов властей столицы, а также национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Так, около станции "Санино" МЦД-4 построят более трех километров дорог, что сделает подъезд к остановке более удобным. В итоге платформу свяжут с близлежащим поселком, а также Боровским и Зайцевским шоссе.

Кроме того, скорректируют маршруты городского транспорта так, чтобы жителям районов Внуково и Филимонковский было проще добираться на работу и к социальным объектам.

Завершить работы планируют в 2027 году.