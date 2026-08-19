Наталья Фриске показала мужа и народ ахнул: вот что заметили люди

Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья вышла замуж в прошлом году. Мужа она старается не показывать на публике. Долгое время поклонники Натальи были уверены, что она снова сошлась с отцом своей дочери Луны, но это оказалось не так.

Мужем Фриске-младшей стал Ислям Малеков. Как рассказывала Наталья, они не делали пышную свадьбу, а просто оформили свидетельство о браке в МФЦ. О переменах в жизни Натальи не знали даже ее родители.

Только спустя время Фриске все же решила представить семье и поклонникам своего любимого мужчину. Теперь время от времени она делится милыми совместными фотографиями. Сейчас парочка проводит отпуск в Эмиратах, Наталья была так очарована местными пейзажами, что опубликовала редкий снимок с мужем на фоне заходящего солнца. Счастливые влюбленные красиво позировали прямо посреди жаркой пустыни.

Пользователи Сети осыпали Фриске комплиментами, при этом некоторые обратили внимание на одну особенность мужчины. "Какой у вас муж! Вау! Высокий, брутальный…"; "Ого, такой высокий мужчина, повезло вам, Наталья"; "Ах, мне бы такого красавца!"; "Высокие мужчины сейчас большая редкость, вам достался прекрасный экземпляр!"; "Шикарная пара!" — пишут поклонники.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Одна из подписчиц заметила еще одну особенность, Ислям внешне очень напоминает отца Натальи, Владимира Борисовича. "И не только внешне! Характер тоже очень похож", — согласилась с этим Фриске.

Напомним, Наталья Фриске воспитывает единственную дочь Луну, рожденную в прошлых отношениях. Ислям Малеков легко нашел общий язык с девочкой и быстро с ней подружился.