Прохор Шаляпин признался, что не любит Ларису Долину: "Жизнь ее поколотила хорошенько"

Прохор Шаляпин признался, что ему не раз звонили телефонные мошенники. К счастью, артист не попался на их удочку. "Я был вынужден поставить блок на все номера, которых у меня нет в записной книжке", - признался певец.

Резонансная история с Ларисой Долиной осталась не без внимания артиста. "Мне ее искренне жаль, потому что она очень долго шла к своему успеху. И жизнь ее поколотила хорошенько. В зрелом возрасте так опростоволоситься с этими мошенниками, настроить против себя всю страну...", - заключил артист.

Шаляпин признался, что никогда не любил Долину, передает "КП". "Мы даже как-то за столом с ней сидели, спорили. Она: вы, "фабриканты", да кто вы такие? Говорю: я из "Фабрики звезд", но я в Академии Гнесиных учусь, у меня высшее музыкальное образование. И я, извините, ваш джаз тоже терпеть не могу. Это американская культура, не наша. Сказал, что я Зыкину слушаю, мне нравится хор Пятницкого. Но при этом я всегда Долину уважал", - подчеркнул Прохор.

Напомним, Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

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