Эксперт: Москва стимулирует рост бизнеса в других регионах России через госзакупки

Контракты Москвы обеспечивают полную загрузку производственных мощностей в других регионах страны и стимулируют расширение штата сотрудников на предприятиях. Об этом заявила вице-председатель московского городского отделения "Опоры России" Елена Краснова.

По ее словам, московские заказы позволяют региональным предприятиям планировать долгосрочное развитие. Кроме того, такое сотрудничество формирует эффективную и взаимовыгодную экономическую модель.

Согласен с Красновой и депутат Мосгордумы Аркадий Корольков. По его словам, Москва выступает мощнейшим драйвером развития промышленности в масштабах всей страны. Московские заказы обеспечивают стабильный рост малого и среднего бизнеса в регионах. Это в конечном итоге укрепляет национальную экономику.