Секретарь Ватикана вновь приедет в Россию

Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер намерен посетить Россию до конца лета. Об этом рассказал в среду, 19 августа, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин.

Епископ уточнил, что Ватикан подтвердил даты поездки Галлахера в российскую столицу — с 25 по 28 августа.

Как напоминает ТАСС, в конце 2021 года Галлахер побывал в России, его принимали председатель российского кабмина Михаил Мишустин и руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, в 2025 году глава МИД России созванивался с секретарем Ватикана для обсуждения украинского урегулирования.

Ранее генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери с центром в Москве священник Кирилл Горбунов, которого цитирует РИА Новости, допускал, что приезд монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву мог бы подтвердить внимание папы римского Льва XIV к сложной политической ситуации. Горбунов отмечал, что "это знак надежды на установление справедливого мира, о котором мы молимся".

Тем временем понтифик призвал участников конфликта на Украине "дать место дипломатии и диалогу, чтобы открыть путь к миру". Лев XIV подчеркивал, что его мысли — с семьями погибших, ранеными и всеми, кто страдает из-за продолжающегося конфликта.

В Кремле летом 2025 года подтвердили, что Святой престол высказывал инициативы в сфере урегулирования конфликта на Украине, а также "говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в тему урегулирования". Российский лидер Владимир Путин высоко оценивал вклад Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов.