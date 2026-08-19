ЦБ анонсировал лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей

Банк России установит лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала в среду, 19 августа, директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Как подчеркнула представитель регулятора, практика и статистика Центробанка показывают, что для человека в среднем этой суммы вполне достаточно.

Указанными средствами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно: никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет, цитирует Бакину РИА Новости.

Массовый запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября 2026 года. В ЦБ заверяют, что все крупные банки к этому готовы. По результатам исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" и платформы "Еврокредит.ру", которые приводит ТАСС, 46% респондентов в России планируют пользоваться цифровым рублем после его запуска, еще 36% готовы перейти на новый формат расчетов позднее.

Между тем в июле заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова сообщила, что получила заработную плату в цифровых рублях. Сотрудница ЦБ принимает участие в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля. В нем задействованы около 30 банков, порядка 3,5 тысячи физических лиц и около 500 юридических лиц.