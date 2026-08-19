Устал молчать: сын рассказал, из-за чего Усольцевы сбежала за границу и где их искать

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Многие считают, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Сын Усольцевой Данил Баталов уверен, что его родственников нет в тайге. Юноша предполагает, что они сбежали за границу. В беседе с krsk.aif.ru он предположил, из-за чего семье было необходимо исчезнуть.

По словами Данила, он изучил так много информации, что уже с трудом различает, где фейки, а где правда. "Многие странные, на первый взгляд, новости подтвердились. У отца есть тайна. Даже целый вагон тайн. Я много с ним прожил, мы часто разговаривали. Но я о нем знал только поверхностное", — признался Баталов.

Данил пытается выяснить, чем Сергей занимался в молодости, не мог ли он еще тогда попасть в неприятности. "Чем он самом деле занимался в моем возрасте? А это были 90-е годы. Возможно, у него есть какие-то старые грехи", — предполагает юноша.

Баталов не исключает, что Усольцев может быть очень богат. Права, пока никаких тайных счетов найти не удалось. "Возможно, у него есть какие-то огромные долги. Вполне реально, что он брал займы под развитие производства. Или конкуренты прижали", — рассуждает молодой человек.

В одном Данил уверен — его семья не в тайге. Сергей — опытный походник, он не мог заблудиться на туристическом маршруте.

"Считаю, что они вышли через так называемую тайную тропу на дорогу и уехали в Монголию. Оттуда в Казахстан. А из Казахстана добрались до какой-то неразвитой страны", — заявил сын Усольцевой.