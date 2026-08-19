Путин поручил восстановить поврежденные украинскими дронами склады

Поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, помощь в этом окажет и государство.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, глава государства поручил принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов. Это должно быть сделано на качественно новом уровне.

При этом Путин подчеркнул, что критических последствий от террористических атак по инфраструктуре России нет, не было и быть не может. Тем не менее, вред они наносят, заметил президент.

Высказался президент и состоянии экономики. По его словам, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная.

"Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причём за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. Во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается, сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление", - сказал Путин.