Путин велел наказать чиновников, которые "просто отбывают номер"

Для тех, кто уже трудится в экономике и социальной сфере, а также для студентов важно открывать возможности осваивать передовые технологии и использовать их преимущества. На это указал глава государства Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в среду, 19 августа.

Президент указал на необходимость постоянно повышать свою квалификацию, а также подчеркнул, что это напрямую касается системы государственного управления.

Владимир Путин напомнил про запуск программы для региональных управленцев "Кадры для экономики будущего", однако посетовал на то, что далеко не все должностные лица, заявленные к участию в этой программе, действительно участвуют в ней. Первый модуль завершили лишь 43% слушателей, второй модуль осилили 62%.

И посещаемость низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего, пожурил российский лидер чиновников, участвующих в указанной программе. Как подчеркнул Путин, "это не игрушки, поверьте, честное слово". Президент попытался мотивировать госслужащих ответственно отнестись к участию в программе, указав на ее полезность и эффективность.

Своей администрации Владимир Путин поручил проанализировать данные об участии чиновников в кадровой программе и принять меры в отношении тех, кто не участвует или "просто отбывает номер". Такое отношение, по словам главы государства, означает отсутствие стремлений и хороших амбиций: "Не нужно относиться к этому формально".

Ранее российский лидер распорядился помочь участникам СВО при поступлении на государственную службу. Это касается, в числе прочего, обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации участников специальной военной операции, которые решили поступить на государственную гражданскую службу.