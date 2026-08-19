Дочь после поминок сцепилась с вдовцом Валентины Легкоступовой: вот что произошло

14 августа исполнилось шесть лет со дня смерти Валентины Легкоступовой. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище столицы вдали от звездной аллеи. Сейчас на могиле исполнительницы хита "Ягода малина" стоит скромный памятник из темно-серого камня.

Незадолго до смерти артистка в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. Влюбленные оформили отношения и обвенчались в Крыму. Примечательно, что на важных церемониях не было детей артистки. Позже выяснилось, что ни Анэтта, ни Матвей не одобрили выбор матери. Молодожены же вернулись в Москву и продолжили праздновать свадьбу в столичной квартире артистки. Оттуда, по слухам, спустя пару недель их отвезли в наркологическую клинику.

Там выяснилось, что у Валентины Легкоступовой серьезная травма головы. По основной версии, певица поскользнулась в ванной, но не стала вызывать медиков, думая, что само пройдет. В итоге артистку прооперировали, но спасти не смогли — драгоценное время было упущено.

Юрий Фирсов после смерти жены выпустил автобиографическую книгу "Ловец ветров", в которой рассказал о сказочной любви с певицей, ее красоте, таланте, женственности. Разумеется, он ничего не говорил о том, что, по слухам, провоцировал у артистки пристрастие к алкоголю.

После поминок на шестую годовщину смерти Легкоступовой ее дочь Анэтта Бриль пришла в студию к Андрею Малахову, которого считает другом семьи, и попросила у телеведущего поддержки. Дочери певицы больно смотреть на все то, что эти годы творит Юрий Фирсов. Анэтта решила пойти в суд, чтобы доказать, что Фирсов не только виновен в смерти ее мамы, но и вывалял в грязи доброе имя исполнительницы хита "Ягода малина".

"Боль от потери мамы не денется никогда, но я должна это сделать. Хочу заявить тебе, Андрей, что мы с командой юристов готовим иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Валентины Легкоступовой. Нам предстоит доказать, что вся та информация, которую распространял ее бывший 40-дневный муж порочит честь и достоинство моей мамы, да и всей нашей семьи. Бог теперь не его судья. Пусть будут судить его и те, кто находится на земле", — заявила Бриль в эфире программы "МАЛАХОВ".

Дочь певицы уже пыталась привлечь Фирсова к ответственности. Анэтта считает, что последнюю травму головы Легкоступовой нанес именно ее муж.