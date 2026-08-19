Путин назвал ключевой задачей решение проблем СВО и вопросов поддержки семей военных

Скромной, но позитивной назвал Владимир Путин экономическую динамику в России. Президент провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства поручил кабмину обеспечивать устойчивость всей бюджетной системы страны. И поблагодарил тех министров, кто занимается декриминализацией экономики. А еще Владимир Путин призвал чиновников серьезнее относиться к программе, которая занимается кадровым обеспечением регионов и адаптацией к технологическим изменениям. И поставил задачу управленцам - запустить новый инвестиционный цикл. Развивать те проекты, которые ориентированы на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни. С поправкой на то, что на темпах экономического роста страны сказываются внешнее давление и террористические атаки киевского режима.

Начиная с этого года через портал "Госуслуги" жители 30 регионов могут оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная, культурная организация. Президент призвал все субъекты федерации запустить электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать ее с развитием цифровых платформ. Владимир Путин поручил кратно нарастить применение современных технологий в социальной сфере. Флагманом цифровизации глава государства назвал Москву.

"Хочется сказать о Москве. Например, рентгеновские снимки делаются в одном центре буквально за секунды при помощи компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при этом быстрее, чем обычно. И для пациентов удобно, и нагрузка на врачей снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может обслужить больше пациентов. Это хороший пример, как повысить производительность труда поликлиник и больниц", - отметил Путин.

На заседании глава государства дал поручение всем министрам и вице-премьерам тесно сотрудничать с регионами. По мнению президента, именно так будут эффективнее решаться проблемы на местах, где отдельные направления по прежнему проседают. Инициативу партии "Единая Россия", направленную на поддержку регионов, Владимир Путин поддержал.

Решение проблем спецоперации и вопросов поддержки семей военнослужащих президент назвал ключевой задачей страны. В нацпроектах ветераны СВО не упомянуты как отдельная категория. Руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева предложила это исправить. Сейчас различные министерства помогают ветеранам вернуться к мирной жизни - проводят диспансеризацию, выделяют субсидии на приобретение жилья и дают гранты на открытие своего дела. Таких примеров уже десятки тысяч. Но нужна система.

"Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после СВО. Много людей - их трудоустроить нужно, они со здоровыми амбициями придут. Это серьезная работа. к которой надо заранее готовиться", - указал президент.