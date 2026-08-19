Национальное антикоррупционное бюро Украины, подконтрольное американцам, опубликовало записи переговоров людей из офиса Зеленского. Представлены доказательства, что деньги там носят мешками. "Черный нал" перекладывают на парковке из машины в машину. Единственная проблема - банкнот так много, что их не могут посчитать. Речь о 35 миллионах долларов.

На пленках - мужские голоса. По данным украинских СМИ, это могут быть депутат Вадим Столар и экс-нардеп Максим Микитась. Но они лишь исполнители. Все указания дает заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Она обсуждает захват банка после национализации.

Люди из офиса Зеленского до сих пор общаются с Тимуром Миндичем, сбежавшим в Израиль из-за уголовного преследования по обвинению в коррупции. Миндич - старый друг Зеленского, который, как выяснилось, и сейчас решает вопросы на Украине. Еще на записи упоминается имя Давида Арахамии - главы фракции "Слуг народа" в Верховной Раде. Он хотел получить себе тот самый Sense Bank, но Миндич и Мудрая в итоге отдали его под контроль других влиятельных людей из офиса Зеленского.

Примечательно, что Мудрая - одна из членов делегации на переговорах Украины и России в Стамбуле. А вот она же рассказывает, как было бы здорово конфисковать российские замороженные активы: "Я тоже хочу, чтобы Россия заплатила. И поэтому я и моя команда работаем над тем, что конфисковать и передать 300 миллиардов долларов замороженных активов".

Обокрасть Россию не вышло. И киевский режим разворовывает деньги украинцев и Запада. Этим и вызвана активность НАБУ. Кстати, Мудрая - еще и двуличная. Она только на публике говорит на мове и защищает народ. А когда речь идет о воровстве денег, и она, и подельники привычно переходят на русский. Когда структуры НАБУ объявили подозрение в коррупции еще одному их человеку, депутату Галущенко, за несколько звонков было собрано 200 миллионов долларов на залог.

Еще один примечательный момент - для перевода больших сумм коррупционеры на время отключали электронную систему Финмониторинга. Мудрая, решая вопросы, торопила подельников, говоря, что наверху у нее "топают ножками". Ее начальник - Зеленский. И хоть прямо главарь киевского режима до сих пор не обвиняется, НАБУ написало, что указания Мудрой давали неустановленные лица из офиса президента - все всё понимают.

Отправленный в отставку министр обороны Федоров призвал Зеленского провести выборы. Это фактически вызов Зеленскому. У Федорова высокие рейтинги и президентские амбиции, а на улице его поддерживает картонный Майдан. Впрочем, и сам экс-министр - кандидат картонный. За ним стоят грантовые западные структуры. Зеленский со своей стороны держит оборону. Он отверг требование митингующих вернуть Федорова на пост министра, парламент утвердил новым министром Евгения Хмару. А попавшую в прицел НАБУ Ирину Мудрую Зеленский поспешно уволил. Но она и так уже сказала много - вот еще один фрагмент разговора из офиса главаря режима: "Он говорит: "Смотрите, неправильный подход. Коррупцию нужно систематизировать и контролировать". Контролировать. Не надо с ней бороться. Ее надо контролировать".

Девиз, ради которого режим Зеленского готов уничтожить свою страну.