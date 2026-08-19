Шансы есть: эксперты рассказали, как спастись от медведя

При встрече с медведем бесполезно пытаться убежать — хищник намного быстрее. Однако шансы уцелеть есть. Об этом рассказала в среду, 19 августа, сотрудник Алтайского заповедника Татьяна Клименко.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Артыбаш после встречи с медведем погибла 29-летняя туристка. Зверь вытащил девушку из палатки, отбить ее у хищника не удалось.

Как подчеркнула Клименко, которую цитирует РИА Новости, от медведя нельзя бежать спиной к нему — нужно попытаться потихоньку отступать, не отворачиваясь от косолапого. Можно попытаться "сделать себя больше, выше медведя" при помощи подручных средств, например, подняв вверх палку или рюкзак. Можно кричать, поскольку "женского крика не любит медведь".

Однако, уточнила эксперт, это может помочь лишь в том случае, если встретившийся медведь здоров и сыт. Больное и оголодавшее животное все перечисленные ухищрения не остановят.

Особую осторожность следует проявить при встрече с медведицей и ее выводком. Категорически нельзя вставать так, чтобы разделить маму с медвежатами.

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям подчеркнули, что паника при встрече с хищником — плохой помощник. Специалисты призывают медленно отступать, не поворачиваясь спиной, но и не глядя зверю прямо в глаза. Нельзя пытаться соблазнить медведя какой-то едой.

Если нападение неизбежно, следует попытаться защитить голову и шею, свернувшись на земле и сохраняя. Если медведь продолжает атаковать и не отступает, остается лишь обороняться всеми доступными способами.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что риск повстречаться с косолапым есть и в Подмосковье: бурые медведи могут заходить в Московскую область из соседних регионов. Тамошние обитатели сообразили, что в Подмосковье для них угрозы от человека нет, поскольку охота на медведей в этом субъекте Федерации запрещена.