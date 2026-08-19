Сообщения о якобы дополнительной отправке военнослужащих КНДР для участия в конфликте на Украине не соответствуют действительности. Об этом рассказала в среду, 19 августа, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Политик подтвердила поддержку справедливых действий правительства и народа России по защите государственного суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности в рамках спецоперации.

При этом Ким Ё Чжон назвала "полностью беспочвенной инсценировкой Киева" публикации о том, что Пхеньян якобы вновь направил своих бойцов в зону специальной военной операции.

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи возложила ответственность за возникновение и продолжение украинского кризиса на США и другие страны Запада, а также подчеркнула: без учета ключевых интересов России не удастся достичь устойчивого мира в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал освобождение Курской области от укронацистов беспрецедентным примером борьбы за защиту мира и суверенитета. Политик заверил Россию в поддержке со стороны Пхеньяна и в будущем. В рамках соглашения о боевом сотрудничестве страны договорились о взаимодействие армий вплоть до 2031 года.

Президент России Владимир Путин отмечал, что за рубежом есть люди, которые по-прежнему разделяют российские принципы и ценности, а потому "вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу".