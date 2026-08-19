Национальные цели развития России достигнуты на 99%

Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%. Об этом рассказал в среду, 19 августа, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Как подчеркнул замглавы кабмина, "фактически то, что мы запланировали, мы делаем, и делаем это для людей". Политик отметил, что крайне важно "понимать, как граждане видят эти положительные изменения от выполнения тех проектов, которые мы реализуем" (цитаты по ТАСС).

При этом президент России Владимир Путин заявил, что работа по национальным проектам не должна носить формального характера, в ней "нет ни одного второстепенного вопроса".

В июле на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы Владимир Путин подчеркивал успешность развития России по самым разным направлениям, невзирая на рекордные внешние санкции. Российская экономика по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое — в Европе. При этом наша страна ставит задачи в сфере технологического лидерства и добивается нужных результатов.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил, что ключевыми приоритетами работы Думы восьмого созыва являются реализация послания президента, достижение цели национального развития, обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, членам их семей.