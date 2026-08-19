Полина Диброва щелкнула Елену Товстик по носу и похвасталась активной интимной жизнью с Романом

Полина Диброва и Роман Товстик живут вместе уже год. Влюбленные не побоялись общественного осуждения и ради своего счастья ушли от бывших. Бизнесмен оставил жену Елену, которая родила ему шестерых детей, а обладательница титула "Миссис Россия-2017" развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Теперь влюбленные снимают загородный дом и вместе воспитывают детей. Старший сын модели остался с отцом, а вместе с ней переехали двое младших. Из шестерых детей Товстика с отцом остались трое. В интервью Георгию Иващенко Полина заявила, что присутствие в доме детей не мешает их с Романом интимной жизни.

"Каждый день! Нам удается. Мы любим друг друга. У нас сейчас конфетно-букетный период. Год исполнился, как мы живем вместе", — радостно объявила Диброва.

Полина намекнула, что дело идет к свадьбе. Она призналась, что ей еще ни разу в жизни не делали предложение руки и сердца, даже бывший муж. "Мне бы хотелось это испытать", — отметила экс-жена шоумена.

Такие откровения для Елены Товстик как щелчок по носу. Многодетная мама тяжело переживает развод. Она все еще не смирилась с уходом мужа. Елена публикует на своей странице в соцсети грязные секреты отношений Дибровой и Товстика. Многодетная мама уверяет, что Полина лишь притворялась подругой, на самом деле ростовская красавица сразу положила глаз на миллиардера и на протяжении 10 лет его соблазняла.

По словам Елены, рядом с Полиной Роман изменился, стал занимается эзотерикой. "Снял кресты с моих детей троих, и ушел в темный мир блуда, греха, помутнения здравого смысла", — разоряется женщина.