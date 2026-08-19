Мединский ответил на вопрос о переговорах с Киевом загадочной фразой фельдмаршала Миниха

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта, процитировал фельдмаршала Христофора Миниха в ответ на вопрос о перспективах возобновления диалога.

Журналист Александр Юнашев поинтересовался у политика, сохраняется ли еще вероятность возобновления российско-украинского диалога, на что Мединский ответил фразой "время покажет". Видеозапись комментария опубликована в MAX-канале Юнашева.

На уточняющий вопрос журналиста о том, долго ли этого ждать, историк напомнил одно из высказываний Христофора Миниха о том, что "в России вообще надо жить долго". Как подчеркнул Мединский, судьба фельдмаршала это доказала.

Бурхард Кристоф фон Мюнних прибыл в Россию из своей родной Германии в 1721 году и прожил здесь 46 лет. На долю этого военачальника и политика, которого в России звали Христофор Антонович Миних, выпало немало испытаний и поворотов судьбы — от генерал-фельдмаршальского чина и поста президента Военной коллегии до смертного приговора, замененного ссылкой в Сибирь. Из Пелымского острога Миних был возвращен в Петербург и восстановлен в чинах и наградах.

Ранее Владимир Мединский цитировал другого выдающегося немца в связи с переговорами по Украине в Стамбуле. Историк напомнил, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал от попыток "обмануть русских", которые "всегда приходят за своим".