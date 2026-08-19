Новую льготу для многодетных семей предложили в России

Возможность возможность бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам следует предусмотреть для многодетных семей. С такой инициативой в среду, 19 августа, выступил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Как подчеркнул автор этой инициативы, это особенно актуально в отпускной сезон и в отношении дорог южного направления, "когда дети ездят на оздоровление". Вслед за этим "Автодор" предложил альтернативный инструмент — компенсацию многодетным затрат на оплату проезда по платным дорогам, оформлять которую предлагается через органы социальной защиты.

Михаил Кузнецов назвал автомобиль наиболее доступным видом транспорта для многодетных семей. В связи с этим он предложил поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных матерей в автошколах, сообщает ТАСС.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая ранее попросила Минтранс подумать над законодательным закреплением нормы о льготной перевозке в такси многодетных семей. Это, как уточнила парламентарий, не означает автоматического предоставления льгот. Конкретные условия перевозки — размер скидки или компенсации, порядок подтверждения права на льготу и так далее — могут устанавливаться отдельными нормативными актами, соглашениями и региональными программами.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова подчеркнула, что главная задача государства — сделать так, чтобы рождалось много детей и было больше многодетных семей. В России уже делается для этого многое, причем "семья не должна просить — она должна в проактивном режиме получать эту помощь с уважением".